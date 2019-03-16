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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا

السبت 16/مارس/2019 - 12:07 م
حالة الجو
حالة الجو
كـريـم الخـطيب
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم غير مستقر، منوها بأن الطقس سيشهد غدًا تحسنًا فى درجات الحرارة والأحوال الجوية.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن هناك نشاطا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية مثير للرمال والأتربة بالمناطق المختلفة، موضحة أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على معظم المناطق.

وأوضحت أن محافظة أسوان تشهد نشاطا للرياح، وبداية من غد سنشهد تحسنا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاضطراب بسبب نشاط الرياح.

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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا
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