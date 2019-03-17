حظك اليوم الأحد 17 مارس 2019

الحمل





الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

اجتماعيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بالأهل والأصدقاء.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد يفرض عليك ذلك تقديم بعض التضحيات أو التنازلات من أجل الحفاظ على من تحب.



الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

ماليا وعائليا: اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

ماليا: القمر في منزل المال يوجه تركيزك نحو تنظيم ومراجعة ميزانيتك ومصروفاتك.

عائليا واجتماعيا: تجد اليوم حلولا ناجعة وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة.



الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.



العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.



الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالقدرة على تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

مهنيا: يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.



العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

مهنيا: انتبه.. قد تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في تحقيق أهدافك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وأن تبتعد عن الاستفزاز.



القوس

من 23 /11 إلى 21 /12

ماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما.

مهنيا واجتماعيا: تميل نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل اليوم على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة



الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التخطيط جيدا لمستقبلك وقد تكتشف معلومات خافية تفيدك كثيرا.

ماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

ماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش.



الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

مهنيا: المريخ في منزل العلاقات يساعدك أن تحافظ على حماسك وتركيزك وتستطيع أن تقاوم التشتت.

صحيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك بجدية ونشاط.



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17 مارس 2019 على النحو التالي:من21 /3 إلى 20 /4عاطفيا: القمر في منزل الحب ويمدك ذلك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.اجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.