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تعليم

رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام

الأحد 17/مارس/2019 - 10:48 ص
رسالة ماجستيرعن نقل
رسالة ماجستيرعن نقل الاعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالاعدا
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حصل الباحث أمير محمد رضا عبد السميع الكومي على درجة الماجستير، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز 100/100 مع مرتبة الشرف.

وناقش الباحث الرائد أمير الكومي بمباحث قطاع السجون، أول رسالة في مصر في نقل وزارعة الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد منصور حسن حمزة عميد كلية حقوق بنها، والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمستشار الدكتور إبراهيم محمد التمساحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأوصى الباحث بضرورة تحصين نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالاعدام عقب تنفيذ الحكم دون أي مقابل مادي من المتبرع اليهم وإلا تحولت إلى تجارة أعضاء مقننة.

كما أوصى بضرورة حصوله على موافقة المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الإعدام بمدة كافية، وبحضور ممثلة القانوني ما لم يترك وصية بذلك.

وأوصى كذلك أن تتم عملية زراعة الأعضاء المتبرع بها داخل مستشفيات حكومية وعلى نفقة الدولة.
رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام
رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام
رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام
رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام
رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام

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