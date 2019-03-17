حميد أحداد يهدر هدفا للزمالك أمام نصر حسين داي .. فيديو

فشل المغربي حميد أحداد فى تسجيل هدف التقدم لفريق الزمالك فى مرمى نصر حسين داي الجزائري بالدقيقة 23 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية.



وسدد أحداد الكرة برأسه قوية فى ظل غياب دفاعى داخل منطقة الجزاء لتمر الى جوار مرمى الحارس الجزائرى بالدقيقة 23 لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم.



وتلقى خالد بوطيب تمريرة من عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء فشل خالد بوطيب فى ترجمتها إلى هدف أول للفارس الأبيض ونجح مدافع المنافس فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

