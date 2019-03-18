الصحف السعودية.. الرئيس السيسي: منتدى الشباب منصة رائعة للتواصل معهم.. وألبانيا تتخذ قرارا سارا للسعوديين.. والشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث موسعة

الصحف السعودية:

*الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة عقد منتدى الشباب لحل مشكلة التواصل



*الرئيس السيسي يطالب بإنشاء صندوق عربي أفريقي ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب



*ألبانيا تعفي السعوديين من تأشيرات الدخول



*تشديدات أمنية في استراليا بسبب حادث نيوزيلندا



استعرضت الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات المهتمة بالشأن السعودي المحلي، والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الشأن المصري، وقمنا باستعراض بعض هذه الموضوعات.



البداية من صحيفة الشرق الأوسط، التي نقلت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول وجود أزمة سابقة في التواصل مع الشباب في مصر، الذين يشكلون نحو ثلث مواطني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.



وقال الرئيس السيسي، في كلمته بملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، بأن "مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، وإن منتديات الشباب شكلت فرصة عظيمة للدولة وللشباب، لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسؤولين والشباب".



وقال السيسي إنه فكر، منذ بداية حكمه عام 2014 في عقد لقاء تلفزيوني أسبوعي، لكنه وجده غير كافٍ، مشيرًا إلى أن أحد الشباب طرح عليه فكرة عقد مؤتمر شبابي، وكان مقترحًا عمله مرة واحدة، ومن هنا بدأت فكرة منتدى الشباب الوطني الذي بدأ عام 2016. مضيفًا أنه "وجده منصة رائعة للتواصل مع الشباب، باعتبارها فكرة رائعة، خاصة مع تطبيقها".



واعترف السيسي أنه كان يستهدف عقد تلك اللقاءات كل شهرين أو ثلاثة، قائلًا: "صحيح مقدرناش نعملها كل 3 شهور.. وأنا أعتذر عن ذلك".



كما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محددات لتحقيق تكامل عربي - أفريقي واسع، بينها وضع آلية لمكافحة الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وتنفيذ بعض المشروعات التنموية.



وتابع الرئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة "التكامل العربي - الأفريقي"، ضمن فعاليات الملتقى العربي - الأفريقي، المنعقد بمدينة أسوان، إنه يمكن تحديد 4 أو 5 نقاط فقط للعمل عليها، مثل وضع آلية عربية - أفريقية لمكافحة الإرهاب، وإنشاء صندوق عربي - أفريقي لتطوير مشروعات محددة، خصوصًا المتعلقة بالبنية الأساسية، وإنشاء سوق عربية - أفريقية مشتركة.



وأضاف: "يمكن أن ننشئ صندوق تمويل عربي - أفريقي مع مؤسسات التمويل الأخرى بتكلفة مالية محددة لمشروعات بعينها، والتركيز على النقاط التي تصل بعضنا ببعض كالسكة الحديد، والطرق، وشبكات الربط الكهربائي".



كما أشارت الصحيفة إلى وصول الملاكم العالمي السابق مايك تايسون إلى القاهرة، مساء أول من أمس، لتصوير مشاهده في فيلم «حملة فرعون» بداية من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع، وذلك بمشاركة أبطال الفيلم عمرو سعد، ومحمد لطفي، وروبي، ومحمود عبد المغني، ورامز أمير.



ومن الشأن السعودي، نقلت الصحيفة تأكيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.



ونعى الملك سلمان بن عبد العزيز شهداء المجزرة الإرهابية، وسأل الله الشفاء للمصابين: "‏نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين".



ومن اليمن، سددت قوات الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف لدعم الشرعية، ضربات موجعة للميليشيات الحوثية في معقلها الرئيسي في محافظة صعدة الحدودية، وكبدتها أكثر من 20 قتيلًا وعشرات الجرحى، واستعادت مناطق جديدة في مديرية باقم.



جاء ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة الموالية لإيران من تصعيدها الميداني في محافظة الحديدة الساحلية، كما يأتي استمرارًا لخروقها وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية.



وعن الأوضاع في فلسطين، دعت جامعة الدول العربية إلى "تحرك إقليمي ودولي لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، ومساءلة المسؤولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية".



وقال المستشار منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة، إن "الشعب الفلسطيني لا يزال يقبع تحت الاحتلال الذي لا يتوانى بسياساته الاستيطانية التوسعية عن هدم المنازل وحرمان النساء والأطفال من سقف وجدران تحميهم من بشاعة الاحتلال وقسوة الطبيعة".



فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح خطيرة في عملية نفذها فلسطيني قرب مستوطنة أرييل الإسرائيلية شمال الضفة الغربية. ولمتتبن أي جهة مسؤوليتها عنها.



وهاجم فلسطيني جنديًا إسرائيليًا في البداية بسكين وأصابه بجروح قبل أن يخطف سلاحه ويطلق النار على آخرين، ثم يقود سيارة لمدة ويشن هجومًا ثالثًا على مفرق كبير فيصيب آخرين.



وحول حادث نيوزيلندا، قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.



ومن صحيفة الحياة اللندنية، قضت محكمة إيرانية بسجن عسكري أمريكي سابق 10 سنين، بعد إدانته بسب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ونشر صورة شخصية على الانترنت.



وكانت والدة مايكل آر وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، قالت لصحيفة "نيويورك تايمز" إن ابنها اعتقل في يوليو الماضي، خلال زيارته صديقته الإيرانية في مدينة مشهد.



وأشارت إلى أنه زار إيران "خمس أو ست مرات" سابقًا لرؤية صديقته.



ومن أندونيسيا، قُتل 58 شخصًا في سيول وانهيارات أرضية نجمت من أمطار غزيرة، في إقليم بابوا أقصى شرق إندونيسيا، كما جُرح عشرات وشُرِد أكثر من 4 آلاف.



وحول البريكست، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت في شأنه مع الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم لمرة ثالثة، إذا لم تحظ بدعم كاف.



ومن صحيفة العاصمة الرياض، أعلنت وزارة الخارجية الألبانية، إعفاء مواطني السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا.



ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019.



ومن فرنسا، أضرم محتجون النار في أحد البنوك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس في موجة جديدة من أعمال العنف مع دخول احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته الاقتصادية المؤيدة لقطاع الأعمال شهرها الرابع.



ومن صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، ركزت على عدم تداول وسائل الإعلام الغربية لصورة ومعلومات عن منفذ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضية وأسفر عن وفاة 50 شخصا.



