التخبط الإدارى خطر يهدد منتخب الكرة الطائرة

حالة كبيرة من عدم الاستقرار تفرض نفسها بقوة على أركان اتحاد كرة الطائرة الآن نتيجة عدم وجود مجلس يدير شئون اللعبة بعد صدور قرار رسمى ونهائى بحل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة خالد ناصف سليم .



وأرسلت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.



وتضمن الخطاب حل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، بعد أن استنفد جميع خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائيا وواجب النفاذ.



ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف جميع التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.



وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي،قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.



وبالفعل تسلم الآن أحمد عبدالدايم المدير التنفيذى للاتحاد ومعه المدير المالى إدارة شئون الاتحاد وذلك وفقا للائحة لحين إجراء انتخابات جديدة فى أقرب جمعية عمومية ممكنة خلال الفترة المقبلة .



ويخشى محبو اللعبة فى كل مكان تأثير التخبط الإدارى لاتحاد الطائرة على مدار الفترة الماضية على شكل وأداء المنتخب الوطنى فى بطولة الدورى العالمى المقرر خوضه فى الصيف المقبل .



ويحاول أحمد عبدالدايم الآن فى حل جميع أزمات اللعبة التى شهدتها الفترة الماضية بسبب الانتخابات حتى لا يتأثر المنتخب وإعداده للدورى العالمى الذى يتم السعى فيه إلى تحقيق العديد من النتائج الجيدة من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية فيه .



وفى المقابل بدأ الدتور فؤاد عبدالسلام المرشح على رئاسة الاتحاد الحاصل على حكم بحل المجلس برئاسة خالد ناصف فى العدة لخوض الانتخابات المقبلة فى ظل رؤيته إنه قادرا على الفوز بها والعودة مرة أخرى إلى رئاسة اللعبة



ولا يزالم موقف مجلس خالد ناصف غامضا بعد ان شهد مجلسه انقسمام كبيرا داخل جدرانه بعد أن أعلن عدد من الأعضاء قبول قرار مجلس التسوية بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة .