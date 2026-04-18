ميرنا نور الدين تتألق في إطلالة صيفية مبهجة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت ميرنا نور الدين الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال بألوان مبهجة، ولاقت تفاعلا وإعجابا كبيرا من متابعيها.

وتُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.