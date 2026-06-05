قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
نائب وزير الصحة: مريض الجذام يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى
مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين
إيجور بافلوف: التطورات في مضيق هرمز أظهرت رغبة في فرض قانون الغاب
عماد متعب يدعم تعيين وائل جمعة: يمتلك خبرات كبيرة ومصلحة الأهلي هي أولويته
وزير الاستثمار: نمو اقتصادي يتجاوز 5% ومساهمة القطاع الخاص بنحو 67% من إجمالي الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نهاية عصر المساعدات الأمريكية.. واشنطن وتل أبيب تبحثان تحقيق تحول استراتيجي في علاقتهما

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وإدارة ترامب عن بدء محادثات رسمية حول إطار جديد للتعاون الأمني، ليحل محل مذكرة التفاهم الحالية التي تمتد لعشر سنوات والموقعة في عهد إدارة أوباما، والمقرر انتهاؤها عام ٢٠٢٨، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وعُقد اجتماع افتتاحي بين الجانبين هذا الأسبوع، ومن المقرر عقد جلسات أخرى في كلا البلدين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، سيقودان الفريق الإسرائيلي. 

بينما سيقود الفريق الأمريكي كل من مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، دانيال هولر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يهدف الإطار الجديد، بحسب البيان، إلى تعزيز التفوق العسكري النوعي للجيش الإسرائيلي من خلال توسيع نطاق الاستثمار المشترك في البحث والتطوير والإنتاج المشترك، وتعميق الشراكة الأمريكية الإسرائيلية والانتقال تدريجياً من المساعدات إلى شراكة متبادلة بالكامل.

وكانت مذكرة التفاهم الأخيرة، وهي اتفاقية مدتها عشر سنوات وُقّعت عام 2016 ودخلت حيز التنفيذ بعد عامين، قد منحت إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية، خُصص معظمها لشراء أسلحة أمريكية الصنع.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً بأنه يسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في غضون عقد من الزمن، وسط انقسام داخل القاعدة الانتخابية الجمهورية حول هذه القضية، وفي أعقاب الإحباطات التي سادت خلال حرب غزة عندما أوقفت عدة دول حليفة، بما فيها إدارة بايدن، إمدادات الأسلحة، مما أدى إلى تأخير نقل بعض الذخائر.

المساعدات الأمريكية عصر المساعدات الأمريكية واشنطن وتل الشراكة الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

غادة عادل

بسعر أقل من المتوقع.. إطلالة غادة عادل تحظى بإعجاب الجمهور

ضربة الشمس

ضربة الشمس بتزيد في الصيف .. إليك طرق الوقاية منها

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد