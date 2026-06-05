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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية لمواجهة تحديات الشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع  هان كو يو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية.

 وذلك خلال فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة بالعاصمة الفرنسية "باريس" وبحضور ممثلي السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في باريس.

وناقش الوزيران خلال اللقاء تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية التي تشهد نموًا متزايدًا وتنوعًا على مختلف الأصعدة التجارية والاستثمارية والصناعية، كما تطرقًا إلى الشراكة في ضوء العلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتنسيق التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات والتداعيات التي تواجهها الدول المختلفة بسبب الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع والمواد البترولية وزيادة حالة عدم اليقين العالمية.

ومن جانبه استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وحرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط الأوضاع المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءة الاستثمارات المنفذة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أهمية العلاقات المصرية الكورية التي حققت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير تلك العلاقات لتلبي متطلبات الدولة المصرية خاصة على صعيد نقل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز قاعدة الإنتاج في مصر استغلالًا للخبرات الكورية في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات متكاملة في العديد من القطاعات للنهوض بالصناعة والاستثمار وزيادة الإنتاج والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

ولفت إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز خاصة من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا للتجارة والاستثمار واللوجستيات، مضيفًا أن الدولة توفر كافة التسهيلات للشركات بمختلف القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعة والاستثمارات وتصديرها من خلال المنطقة الاقتصادية للنفاذ لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. واتفق الجانبان علي استمرار التنسيق والتشاور لدفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رستم، يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يشهد مشاركة ممثلي 45 دولة، حيث عقد لقاءات متعددة على رأسها اجتماع الأمين العام للمنظمة السيد ماتياس كورمان، كما يشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية لاستعراض التجربة المصرية في التنمية والإصلاح الاقتصادي.

التخطيط التنمية الاقتصادية التجارة والصناعة كوريا الجنوبية

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