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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحرية الإيرانية: إطلاق طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان

البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البحرية الإيرانية، أعلنت إطلاق طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان.

ونفت وزارة الخارجية الأذربيجانية مزاعم قناة CNN بأن أراضي أذربيجان تستخدم "بشكل مزعوم" لعمليات ضد إيران ونشر قوات إسرائيلية.

ودعت الخارجية الأذربيجانية قناة CNN، إلى نفي المقال الذي تضمن مزاعم غير مبررة حول "نشر قوات إسرائيلية بشكل مزعوم" في البلاد.

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراً وحدات عسكرية واستخباراتية من النخبة في أذربيجان خلال الحرب مع إيران.

ووفق لأربعة مصادر ؛ فإن  ذلك يأتي كجزء من شبكة مواقع سرية منتشرة في أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل العمليات ضد إيران.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوات عملت انطلاقاً من مواقع عدة في جنوب أذربيجان، بمحاذاة الحدود الشمالية لإيران، حيث كانت أقرب نقطة تبعد نحو 60 ميلاً فقط عن مدينة تبريز الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل خلال الحرب.

ونُشرت وحدات من قوات  (الكوماندوز) في الموقع حيث نفذت مهام لجمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات باستخدام الطائرات المسيرة، مما وفر لإسرائيل موقعاً استراتيجياً قيّماً لمراقبة شمال إيران أثناء الحرب.

وأوضحت المصادر لشبكة CNN أن المواقع في أذربيجان كانت جزءاً من سلسلة واسعة من المواقع والقواعد العسكرية  السرية في دول متعددة، شملت العراق والإمارات وصوماليلاند.

وقد توسع نطاق عمل هذه القوات -التي خُطط لها في البداية لتكون فرق إنقاذ محتملة في حالات الطوارئ- لتتحول إلى مواقع عسكرية واستخباراتية لجمع المعلومات.

أدت عمليات الانتشار التي وصفتها المصادر -مجتمعةً- إلى تموضع القوات الإسرائيلية على امتداد المحيط الجنوبي والغربي والشمالي لإيران إبان الحرب، مما وسّع نطاق عمل الجيش لمئات الأميال وتغلغل به في عمق الأراضي الإيرانية؛ وقد ساعدت هذه المواقع المتقدمة إسرائيل على مواصلة شن موجات متكررة من الضربات ضد أهداف في شتى أنحاء البلاد.

ولفت أحد المصادر إلى أن العملية التي نُفذت في أذربيجان شاركت فيها بضع عشرات من الجنود، بمن فيهم عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية، وقوة النخبة للعمليات القتالية والإنقاذ المحمولة جواً، وأفراد من جهاز "الموساد".


 

البحرية الإيرانية إيران خليج عمان الخارجية الأذربيجانية

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