عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إننا نشهد حاليًا أعلى سعر للجنيه أمام الدولار خلال عامين، بعد أن انخفض الدولار 58 قرشًا منذ أول عام 2019 وحتى الآن.





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "مع انخفاض سعر الدولار لماذا لا تنخفض أسعار السلع في السوق".





وتابع: "التجار لا يقومون بتخفيض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار، ولكن الأسعار ترتفع على الفور مع ارتفاع سعر الدولار، وعندما تقوم الدولة بجهد اقتصادي جبار لازم المواطن يشعر بهذا الجهد، ولكن التجار يحافظون على نسبة ربح ثابتة مهما كان سعر الدولار في السوق".





وأكمل حديثه: "بعد انخفاض سعر الدولار، التجار أكدوا أن انخفاض سعر الدولار لن يؤثر على أسعار السلع".