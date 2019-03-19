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أخبار العالم

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المسير البحري شمال غزة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:11 م
إصابة فلسطينيين
إصابة فلسطينيين
أ ش أ
أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما بالمسير البحري شرق البريج شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في الحراك البحري الـ 25 على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، ما أصاب عددا من الشبان بحالات اختناق.

وبدأ الآلاف من المشاركين في الحراك البحري بالوصول إلى مخيم العودة شمال غرب قطاع غزة ضمن فعاليات (صمودنا سيكسر الحصار).

وحمل المشاركون أعلام فلسطين، وأشعلوا إطارات السيارات قرب مواقع الاحتلال، فيما بدأت قوارب كسر الحصار بالتحرك من ميناء الصيادين نحو الحدود البحرية.

من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دكتور نائل أبوعودة إن الجماهير جاءت اليوم لتؤكد أن غزة ستنتصر على محاصريها، مؤكدا أن "صمود أهلنا الأسطوري في غزة رد واضح لمن أراد إسقاط المقاومة".

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