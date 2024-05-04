عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد فيديو ضرب القطة .. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون

قطة
قطة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يظهر شابًا وهو يقوم بالتعدى بالضرب على قطة.

على الفور تحركت أجهزة وزارة الداخلية وتم ضبط مرتكب واقعة التعدى بالضرب على قطة والذى اتضح أنه شاب مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد.

عقوبة التعدى على الحيوانات وقتلهم

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

txt

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

txt

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

txt

لحظات مرعبة لـ كلب مفترس يهجم على قطة في كندا| فيديو

txt

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

txt

المؤبد لمختلة بريطانية قتـ لت قطة ووضعتها في الخلاط

txt

فيديو قطة.. رسائل من الفضاء السحيق تصل الأرض تكشف عنها «ناسا»|تعرف عليها

txt

زينب العبد: بحب فريدة سيف النصر.. ودور "قطة" كان نقلة بالنسبة لي|خاص

txt

فيديو مثير على فيس بوك .. شاب يعتدى على قطة بالضرب

txt

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

txt

أخطر قط بالعالم.. انضم لعصبات المخدرات بالمكسيك وجسمه موشوم بالكامل

txt

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

txt

احذر.. السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مايو 2024، حيث سيتم عقدهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.

شاب الضرب التعدي قطة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

ترشيحاتنا

محمود متولي يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والجونة

غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون

المعارضة الإسرائيلية : ينبغي على نتنياهو إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة الليلة

ثلاثية نظيفة|الأهلي يقسو على الجونة بالدوري

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

قداس عيد القيامة في حماية الشرطة بـ 7 كنائس بأطفيح .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ