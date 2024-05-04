فيديو مثير على فيس بوك .. شاب يعتدى على قطة بالضرب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على "قطة".

تم ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.