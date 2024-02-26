المؤبد لمختلة بريطانية قتـ لت قطة ووضعتها في الخلاط

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة، على سكارليت بلاك، البالغة من العمر 26 عامًا، لإقدامها على قتل قطة ووضعها في الخلاط، وذلك بعد أن قامت بقتل رجل غريب في إحدى الليالي أثناء خروجها.

وأفادت محكمة أكسفورد كراون أن "بلاك" استهدفت الضحية، خورخي مارتن كارينو البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء عودته إلى منزله في أكسفورد في يوليو 2021، وقادته إلى ضفة نهر منعزلة حيث تعرض لضربة على مؤخرة رأسه بزجاجة فودكا، ثم خُنق ودُفع إلى نهر تشيرويل حيث غرق.

وأنكرت المتهمة، تهمة القتل لكنها أدينت يوم الجمعة (23 فبراير).

وقال ممثلو الادعاء إن بلاك كان لديها "ولع بالعنف والرغبة في معرفة شعور قتل شخص ما" قبل أن تقتل موظف شركة بي إم دبليو.

جاءت وفاة كارينو بعد أربعة أشهر من بث بلاك لمقطع فيديو مباشر ظهرت فيه وهي تضع قطة في الخلاط.

ويعتقد أن الخطوة استُلهمت من فيلم وثائقي على نتفليكس بعنوان "لا تتلاعبوا مع القطط"، والذي يروي قصة مجموعة من محققي الإنترنت الذين تعقبوا قاتل الحيوانات لوكا ماغنوتا بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت تظهره وهو يقتل قططًا صغيرة.

وسمعت المحكمة أن بلاك "تفاخر" بالقتل وأعربت عن "رغبتها في تشريح شخص ما مثل 'صديقتها الصغيرة القطة'".

وقال ممثلو الادعاء إن بلاك لديها "اهتمام شديد بالموت"، وأن فكرة الموت تمنحها إشباعًا جنسيًا.