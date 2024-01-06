أخطر قط بالعالم.. انضم لعصبات المخدرات بالمكسيك وجسمه موشوم بالكامل

هل تخيلت أنه من الممكن أن ينضم قط إلى أخطر عصابات الاتجار بالمخدرات، يبدو هذا الأمر غير منطقي بالمرة ، ولكن هذا ما حدث بالفعل في أحد القصص المثيرة بالمكسيك.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، يعيش قط موشوم كان تنتمي ذات يوم إلى عصابة شوارع عنيفة متحالفة مع أقوى كارتل مخدرات في المكسيك، الآن في سعادة دائمة في الولايات المتحدة.

اخطر قط بالعالم

وأوضحت الصحيفة ، أنه عثر على القط في فبراير من العام الماضي بعد أعمال شغب في سجن في سيوداد خواريز ، حيث خلفت اعمال الشغب عن مقتل 10 من حراس السجن وسبعة سجناء، وهروب 25 عضوًا من عصابة لوس ميكسيكليس - وهي عصابة متحالفة مع كارتل سينالوا.

وتم العثور على القط في زنزانة مملوكة لعضو رفيع المستوى في لوس مكسيكليس، وعليه العديد من الأوشام، بما في ذلك وشم مكتوب عليه "Hencho En Mexico" ويعني "صنع في المكسيك" - وهي عبارة تستخدمها العصابة.

اخطر قط بالعالم

فيما تم تسليم القط إلى مأوى للحيوانات في سيوداد خواريز حيث تم فحصه وعرضه للتبني.

ويعيش أبو القط الآن مع عائلة في سان أنطونيو بولاية تكساس، بعد أن قامت السلطات بفحص العديد من المتبنين المحتملين.