فيديو قطة.. رسائل من الفضاء السحيق تصل الأرض تكشف عنها «ناسا»|تعرف عليها

تتلقى وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء رسائل الراديو والليزر من الفضاء السحيق، ففي خلال الأشهر القليلة الماضية، استخدمت وكالة الفضاء الأمريكية مركبتها الفضائية سايكي Psyche لاختبار نظام اتصالات جديد.

والهدف الرئيسي للمسبار هو زيارة كويكب يحمل نفس الاسم، لكنه يرسل رسائل ليزر إلى الأرض في هذه الأثناء، ويتم ذلك من خلال الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق، حيث يرسل الليزر القريب من الأشعة تحت الحمراء رسائل إلى الأرض.





تم اختباره لأول مرة في نوفمبر عندما تم الكشف عن إشارة ليزر على بُعد 10 ملايين ميل، ومن بين الرسائل المرسلة كان هناك فيديو قطة.

تتمثل ميزة DSOC عبر الراديو في أن سرعات النطاق الترددي الأفضل تعني إمكانية تلقي البيانات بشكل أسرع، ولكن بسبب بعض التحديات التكنولوجية، يفكر باحثو ناسا في الجمع بين الراديو والليزر ليكون الخيار الأفضل.



وتلقى الاختبار الأخير بيانات ضعف المسافة التي حصل عليها الاختبار السابق، من 32 مليون كيلو متر (20 مليون ميل).



وفي الأول من يناير، قاموا بتنزيل صورة لفريق Psyche بمعدل 15.63 ميجابت في الثانية، أي أسرع بـ 40 مرة من التردد اللاسلكي القياسي.

وقالت إيمي سميث، نائبة مدير شبكة الفضاء العميق التابعة لناسا في مختبر الدفع النفاث، في بيان: "لقد تمكن هوائينا الهجين من قفل وتتبع الوصلة الهابطة DSOC بنجاح وبشكل موثوق بعد وقت قصير من إطلاق العرض التجريبي التكنولوجي.

وأضافت: "لقد استقبل أيضًا إشارة التردد اللاسلكي من Psyche، لذلك أظهرنا اتصالات متزامنة بين الراديو والتردد البصري في الفضاء السحيق لأول مرة".

تم تركيب جهاز صغير مكون من سبع مرايا سداسية على الهوائي الموجود، وقالت بارزية طهراني، نائب مدير أنظمة الاتصالات الأرضية في مختبر الدفع النفاث: "إنه نظام بصري عالي التحمل مبني على هيكل مرن يبلغ طوله 34 مترًا [112 قدمًا]".

"نحن نستخدم نظامًا من المرايا وأجهزة الاستشعار الدقيقة والكاميرات لمحاذاة وتوجيه الليزر من الفضاء السحيق إلى الألياف التي تصل إلى الكاشف".

الأمل هو أن تتمكن ناسا من تتبع سايكي عندما تكون المسافة بين الأرض والشمس 2.5 مرة.