عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يصدق.. علماء يعثرون على هذا الشيء أسفل المحيطات

صدى البلد

اكتشف فريق من العلماء على متن “سفينة استكشاف” قبالة سواحل أمريكا الجنوبية أمرا مذهلاً، إذ وجدوا 4 جبال ضخمة تحت الماء، لم تكن معروفة من قبل، ويتراوح ارتفاعها ما بين 5200 قدم إلى 8800 قدم. 

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مدى قلة ما نعرفه عن المحيطات التي تغطي جزءًا كبيرًا من كوكبنا. 

ووفقاً للتقديرات الأخيرة، فإن أكثر من80% من المحيطات لم يتم رسم خرائط لها على الإطلاق، ناهيك عن استكشافها.


 

txt

الذكاء الاصطناعي يحل لغز بردية قديمة.. تفاصيل

txt

رجل ينتقم من دب بـ تحويله إلى طبق كباب

وأوضح جيوتيكا فيرماني من معهد شميدت للمحيطات الذي كان فريقه يدرس "الجبال البحرية" من على متن السفينة فالكور: "أطولها يبلغ ارتفاعه أكثر من ميل ونصف، ولم نكن نعلم حقًا أنه كان هناك".

وباستخدام معدات السونار، حقق فيرماني وفريقه في شذوذ الجاذبية في أثناء الإبحار من كوستاريكا إلى تشيلي، فعادة ما تكون هذه الحالات الشاذة نتيجة لكتلة يصعب تمييزها، وفي هذه الحالة، تبرز جبال بأكملها من قاع المحيط.

وقال فيرماني لمجلة New Scientist: "كنت أفكر في واحد، وربما اثنين، ولكن العثور على 4 جبال أمر لا يصدق، إنه يظهر مدى جهلنا بما هو موجود هناك".

وبفضل جوانبها المنحدرة، عادة ما تعج الجبال البحرية بالحياة، ففي العام الماضي، اكتشف فريق دولي من العلماء، بما في ذلك فيرماني، حضانة للأخطبوط في أعماق البحار بالقرب من فتحة مائية حرارية منخفضة الحرارة بجوار جبل بحري لم يكن معروفًا من قبل قبالة ساحل كوستاريكا. 

txt

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟

txt

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه

واكتشف فيرماني وفريقه، 29 جبلًا بحريًا حتى الآن، وهو جزء صغير من الجبال التي لم نكتشفها بعد.

ووفقا لمنظمة استكشاف المحيطات التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فمن المحتمل أن يكون هناك أكثر من 100 ألف منها يبلغ ارتفاعها 3300 قدم على الأقل. 

وقد بحثت دراسة مختلفة في العام الماضي عمليات رصد الأقمار الصناعية العالمية، وخلصت إلى أنه لا يزال هناك ما يقرب من 20 ألف جبل بحري يمكن العثور عليها، على الرغم من أنه تم بالفعل رسم خرائط لأكثر من 24600 جبل. 

وقال كيري هاول، عالم الأحياء البحرية بجامعة بليموث، والذي لم يشارك في البحث، لمجلة “نيو ساينتست”: "إن حقيقة عدم وجود خرائط لدينا لقاع البحر لدينا هي أمر جنوني".

وبفضل تنوعها البيولوجي المذهل؛ أصبحت دراسة هذه الجبال العملاقة المختبئة، أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولحسن الحظ، استخدم العلماء تقنيات رسم خرائط عالية التقنية للحصول على رؤية أفضل، وهي أبحاث يمكن أن تدعم بشكل كبير جهود الحفاظ المستمرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي يحل لغز بردية قديمة.. تفاصيل

رجل ينتقم من دب بـ تحويله إلى طبق كباب

بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية

أول طفلة بـ الذكاء الاصطناعي .. تنتجها هذه الدولة

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه

متوسط ​​درجة الرضا عن الحياة 6.8.. دراسة توضح علاقة المال بالسعادة

بحجم الأرجنتين.. علماء يطلقون شمسية فوق الأرض لهذا السبب

ترشيحاتنا

الحكومة تخفض اقتراضها نصف مليار جنيه في أسبوع

مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض مزاعم الرئيس الأمريكي

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

متحدث الوزراء: تحسين الأجور غير مرتبط بتعويم قريب أو بقرارات اقتصادية أخرى

بيان مهم من مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

امتداد العقد .. تعرف على شروط الإيجار في حالة وفاة المستأجر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ