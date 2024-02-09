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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه

صدى البلد

أصبح الرجل الذي أجرى عملية زرع قلب على يد السير مجدي يعقوب  في إنجلترا في الثمانينات من القرن الماضي هو المتلقي الأطول على قيد الحياة، ليحتل مركز الصدارة من في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول رجل يخضع لعملية زراعة قلب ويعيش أكثر من 39 عامًا.

كان بيرت يانسن، من هولندا، يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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رتب طبيب القلب الخاص به مع البروفيسور الرائد في مجال زراعة الأعضاء المقيم في لندن، السير مجدي يعقوب، لإجراء العملية في مستشفى هيرفيلد في العاصمة في يونيو 1984.

ليظل الرجل البالغ من العمر 57 عامًا  الآن على قيد الحياة لمدة 39 عامًا بقلبه المتبرع به، مما يجعله صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس.

وقال السيد يانسن: "لقد سار كل شيء بسرعة كبيرة، بعد أسبوع واحد فقط من وصوله إلى هيرفيلد، أصبح قلبان متاحين من حادث سيارة كبير في لندن، وخضعت لتطابق وتم زرع القلب".

وقال السيد يانسن إن القلب الجديد سمح له بالعودة بسرعة إلى حياة جيدة، ولعب التنس والكرة الطائرة والحصول على وظيفة بدوام كامل.

تزوج من زوجته بيترا في عام 1996، وأنجب ابنيه غيدو وإيفو في عامي 1996 و2000 على التوالي، وهو الآن مهتم بالطائرة الشراعية، وأضاف السيد يانسن: :أحد إنجازاتي التي أفخر بها هو، مع زوجتي بيترا ووالدينا، بناء منزلنا الخاص حجرًا تلو الآخر".

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كانت عمليته هي عملية الزراعة رقم 107 التي يتم إجراؤها في هارفيلد، وقد أجرى السير مجدي يعقوب العملية الأولى في عام 1980، وأكمل المركز منذ ذلك الحين آلاف عمليات زرع الأعضاء، منها 54 أجريت في 2022/23.

وقال الدكتور فرناندو ريسجو جيل، استشاري أمراض القلب ورئيس خدمة زراعة القلب في مستشفى هيرفيلد: "إنها أخبار رائعة أن نسمع أن أحد مرضى زراعة القلب الأوائل لدينا في هيرفيلد لا يزال يعيش مثل هذه الحياة الكاملة والسعيدة لفترة طويلة بعد عملية زرعه".

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