وجبة في مطعم فاخر تصيب رجل بـ الشلل.. ما القصة؟

تحدى رجل الصعاب بعد أن أصيب بالشلل وذلك إثر إصابته ببكتيريا الليستيريا القاتلة من الطعام غير المطبوخ في مطعم فاخر، ليتعافى بأعجوبة.

عانى "باتانجالي شاري" من عدم القدرة على الكلام أو تناول الطعام أو الحركة لمدة 3 شهور، ليتمكن بعد ذلك من استعادة قدرته على المشي بعد تلقيه العلاج في أحد مستشفيات تركيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما أخبر الأطباء الأمريكيون وكبار المؤسسات الطبية الأمريكية شاري أن تعافيه قد يستغرق ما يصل إلى عامين، فقد خرج الرجل البالغ من العمر 53 عامًا من المستشفى التركي بعد ثلاثة أشهر فقط.

يعزو شاري وزوجته ياسمين وفريق الرعاية في المنشأة الطبية تعافيه غير المتوقع إلى التكنولوجيا المبتكرة المتاحة في المستشفى، فضلاً عن الرعاية الشاملة الفريدة التي تلقاها.

زار "شاري"، الذي كان يعيش في إسبانيا في ذلك الوقت ويعمل في شركته الناشئة، باريس في نوفمبر 2022 في رحلة عمل، حيث تم تقديم طعام غير مطبوخ جيدًا له في أحد المطاعم.

ارجع الطعام مرة أخرى إلى المطبخ، لكنه لم يشعر بأي إزعاج فوري، ومع ذلك، بعد حوالي شهر في ليلة رأس السنة الجديدة، بدأ يشعر بالمرض لكنه أرجع أعراضه إلى نزلة برد.

وفي اليوم التالي، استيقظ وهو مشلول تمامًا من الخصر إلى الأسفل، وغير قادر على الحركة، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى في إسبانيا حيث لم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد ما هو الخطأ معه، ولأن حالته كانت تتدهور بسرعة كبيرة، فقد وضعوه في غيبوبة مستحثة طبيًا وعلى أجهزة دعم الحياة.

تم الكشف لاحقًا عن إصابته بالليستيريا، وهي بكتيريا قاتلة تصيب عموده الفقري، وتعد الليستريا هي عدوى تنتج عن تناول طعام ملوث ببكتيريا الليستيريا المستوحدة، ومعظم الأشخاص الذين يتناولون طعامًا ملوثًا بالليستيريا لن يصابوا بمرض خطير.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يسبب الارتباك والنوبات، والإجهاض عند النساء الحوامل، وحتى الموت ويمكن أن يحدث هذا عندما تنتشر العدوى خارج القناة الهضمية وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى تنميل الجسم والنوبات والشلل.

بدأ الأطباء بإعطائه تسعة مضادات حيوية مختلفة في محاولة لعلاج حالته، وتم إخراجه من الغيبوبة بعد أسبوعين، ولكن الأضرار الجسيمة قد حدثت بالفعل، لم يتمكن شاري من الكلام أو الحركة، لم تعد أطرافه تعمل بشكل صحيح وضعف بصره.

وكان أيضًا لا يزال مشلولًا في ساقيه، وتم إدخال أنبوب تغذية في أمعائه للحصول على العناصر الغذائية وتم وضع أنبوب في حلقه للمساعدة في توصيل الأكسجين إلى رئتيه.

في الجهود الأولية لبدء طريقه الطويل نحو التعافي، بدأ الأطباء العلاج الطبيعي السلبي على أمل أن يساعده على استعادة الشعور والوظيفة في ساقيه.

يتضمن العلاج الطبيعي السلبي قيام المعالج الطبيعي بتحريك أجزاء من المريض لبدء الاتصال بين العقل والعضلات، على عكس العلاج الطبيعي النشط عندما يبدأ الشخص الحركة بنفسه.

وعندما لم يتحسن، أبلغه المستشفى أنه يحتاج إلى علاج أكثر كثافة، لكن إعادة التأهيل العصبي المتقدم الذي يحتاجه لم يكن متاحًا في إسبانيا.

وقد ترك هذا الأمر زوجة تشاري في حالة من الذعر لأن الأطباء حذروها من أنه كلما طال انتظارك لبدء العلاج، قلت فرصة الشفاء.

عندما وصل إلى تركيا في مارس2023، كان شاري لا يزال بلا حركة، لكنه بدأ في التحدث وتناول الطعام قليلاً مرة أخرى،وخضع لاختبارات الوظائف العصبية والمزيد من عمليات المسح، وتم وضع خطة رعاية شاملة.

عند هذه النقطة، كانت عضلاته قد تدهورت إلى حد كبير لأنه كان غير قادر على الحركة في سرير المستشفى لفترة طويلة.

حصل على رعاية على مدار 24 ساعة وبدأ إعادة تأهيله مرتين يوميًا، بما في ذلك التمارين في سرير المستشفى، والتدرب على الوقوف والجر على ساقيه.

ولمساعدته على الوقوف، تم ربطه بأحزمة إلى سرير على طاولة مائلة، مما يساعد على تحفيز الدماغ باستخدام الجاذبية، ولمحاولة تسهيل مشي شاري بمفرده، استخدموا القضبان التي يمكنه التمسك بها لسحب نفسه.

كما خضع شاري أيضًا لعلاجات التحفيز الكهربائي، والتي أرسلت إشارات مباشرة إلى أعصاب مختلفة في الجسم، وبالإضافة إلى جميع الاختبارات البدنية والطبية التي خضع لها شاري، فقد أرجع هو وزوجته تعافيه السريع وغير المتوقع جزئيًا إلى النهج الشامل الذي اتبعه الأطباء الأتراك لرعايته.