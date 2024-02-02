اكتشاف فيروس خطير يسبب عيوبا خلقية في أيرلندا.. تفاصيل

أكد مسؤولو الصحة في أيرلندا اكتشاف حالة إصابة بفيروس زيكا المميت الذي يسبب عيب خلقي لدى القرود في أيرلندا.

يوجد في النشرة الأسبوعية للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها للأسبوع الأخير من شهر يناير تأكيد لحالة واحدة من فيروس زيكا تم اكتشافها في أيرلندا.

فقد أكد أنه تم تأكيد 23 حالة في جميع أنحاء أوروبا خلال عام 202، مع إصابة فرنسا بأكبر عدد من تسع حالات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويواصل التقرير: "إن اكتشاف عدد كبير نسبيًا من الحالات المستوردة خلال الأشهر القليلة الماضية يشير على الأرجح إلى استمرار انتقال فيروس زيكا في تايلاند".

وقال الدكتور غاريث ناي، الذي لديه اهتمام خاص بفيروس زيكا بسبب تأثيره على الحمل ونمو الجنين: "إن زيكا شائع للغاية في البلدان الاستوائية وخاصة أمريكا الجنوبية وآسيا، في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك تفشي للمرض، وآخرها كان في تايلاند التي بلغ إجمالي عدد الحالات فيها حوالي 700 حالة في عام 2023".

وأضاف:"لقد حمل بعض المصابين الفيروس إلى دول أوروبية وتم عزلهم بسرعة، وكان أعلى عدد من الحالات هو 16 إصابة في ألمانيا في عام 2023.

وأوضح:"حتى أن هناك العديد من البلدان التي لديها البعوض ولم تكن لديها حالة على الإطلاق. إنه أمر غير شائع للغاية".