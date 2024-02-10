الذكاء الاصطناعي يحل لغز بردية قديمة.. تفاصيل

دُفنت مئات من لفائف البردي تحت الرماد بعد ثوران بركان جبل فيزوف الكارثي عام 79 بعد الميلاد، وقد بقيت أسرارها مخفية لعدة قرون.

لكن علماء الآثار تمكنوا من فك رموز بعض النصوص القديمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نشرت "NBC news “ الأمريكية.

تم اكتشاف برديات "هيركولانيوم" في أنقاض فيلا يعتقد أنها كانت مملوكة لوالد زوجة يوليوس قيصر، "لوسيوس كالبورنيوس بيزوكيسونينوس" وهي عبارة عن مجموعة من حوالي 1000 مخطوطة تم تفحيمها أثناء الثوران، إلى جانب الآلاف من الآثار الأخرى.

وعثر عليها عامل مزرعة في القرن الثامن عشر، وتمت تسميتها على اسم المكان الذي دفنوا فيه، وهي مدينة هركولانيوم، وهي مدينة رومانية قديمة تقع إلى الجنوب من بومبي والتي دمرها الانفجار أيضًا.

باءت المحاولات السابقة لكشف أسرارهم بالفشل لأن معظم اللفائف تحولت إلى رماد متفحم.

ومع ذلك، فقد تم فتح عدد منها بشق الأنفس من قبل راهب على مدى عدة عقود، ووجد أنها تحتوي على نصوص فلسفية مكتوبة باللغة اليونانية.

قال ريتشارد جانكو، أستاذ الدراسات الكلاسيكية المتميز في جامعة ميشيجان، لشبكة NBC: “حتى الآن، الطريقة الوحيدة التي يتعين علينا أن نقرأ بها ما هو موجود داخل مخطوطات هيركولانيوم هي تجميع آلاف القطع من تلك التي انهارت”.

أضاف: "الأمر أشبه بتجميع فسيفساء، وليس هناك الكثير من الناس على استعداد للقيام بذلك". "لذلك قد يستغرق الأمر 500 عام لفك محتواها مع هذه التقنية، نأمل أن يكون الأمر أسهل وأسرع بكثير.

جاء هذا الإنجاز بعد إطلاق مسابقة عالمية لتسريع قراءة النصوص، عرض تحدي فيزوف جوائز بقيمة مليون دولار لأي شخص يمكنه حلالمشكلة وإيجاد طريقة لقراءة اللفائف المغلقة المتبقية البالغ عددها 270 مخطوطة، ومعظمها محفوظ في مكتبة في نابولي، التي تقع على بعدحوالي 8 أميال غرب هركولانيوم.



تم إطلاقه من قبل فريق من جامعة كنتاكي بقيادة البروفيسور برنت سيلز، الذي أصدر برنامجًا وآلاف من صور الأشعة السينية ثلاثيةالأبعاد لثلاث قطع من ورق البردي ولفائفتين ملفوفتين، على أمل أن تتولى مجموعات البحث العالمية هذه المهمة. تحدي.

كان فريق سيلز رائدًا بالفعل في طريقة "لفك غلاف" مخطوطة قديمة من فلسطين باستخدام التصوير المقطعي بالأشعة السينية والرؤية الحاسوبية.

ولكن حتى هذا لم يكن كافيا لقراءة الحبر الذي بالكاد يمكن رؤيته على الوثائق القديمة من هيركولانيوم، واوضح:"إن كيمياء الحبر في العالم القديم تختلف عن كيمياء العصور الوسطى".

قال: "إنه غير مرئي إلى حد كبير بالعين المجردة حتى عندما يتم التقاطه بالأشعة السينية، ومع ذلك، نحن نعلم أن التصوير المقطعي يلتقطمعلومات حول الحبر".

في عام 2019، توصلنا إلى حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي سمح لنا "برؤية" الحبر، ولكنه كان يحتاج إلى الكثير من البيانات، وكان لدينا فريق صغير وأضاف: "لذا أطلقنا التحدي لتوسيع نطاق عملياتنا وتسريع العمل".

شارك في المسابقة 18 فريقًا، وتم إرسال أفضل النتائج إلى فريق دولي من علماء البرديات، الذين قاموا بتقييم كل مشاركة للتأكد من وضوحها وعملوا على نسخ النصوص.

في النهاية قرر الحكام، ومن بينهم يانكو، أن يتقاسم فريق من ثلاثة طلاب وهم لوك فاريتور من الولايات المتحدة، ويوسف نادر من مصر،وجوليان شيليجر من سويسرا ، الجائزة الكبرى البالغة 700 ألف دولار.