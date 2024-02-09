رجل ينتقم من دب بـ تحويله إلى طبق كباب

قرر رجل الانتقام من الدب الذي هاجمه بطريقة مروعة، حيث أكل الدب وجهه بشراسة تاركًا أثرًا لذلك، لذلك حول الرجل الحيوان إلى لحم كباب.

أصيب "بار سوندستروم" بجروح مروعة بعد هجوم دب عليه في السويد، مما جعله في حاجة إلى إعادة بناء الوجه، وكان الرجل البالغ من العمر 42 عامًا في الغابة مع ابنه وقت الهجوم.

كان الدب الذي قُتل بالرصاص خلال الهجوم الذي وقع في ليوسدال بالسويد، غاضبًا من اللكمة التي سددها ابن الرجل على الرأس وهو يحاول بـ يائس لمساعدة والده والتي أنقذت حياته بالفعل.

جذب الابن انتباه الدب الضخم الذي عض ذراعه، ومنح ذلك وقت لـ الأب لإطلاق رصاصة قاتلة من بندقيته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بعد إخراج فريق الأب والابن من الغابة، خضع بار لسلسلة من العمليات الجراحية لإنقاذ وجهه بينما كان الابن يعالج من الأضرار التي لحقت بذراعه، قام الأب والابن بالانتقام النهائي من الدب وذبحه وتحويله إلى كباب.

قال: "إن حشو التاكو بلحم الدب الذي عضني في وجهي كان حقًا بمثابة الانتقام النهائي في عيني، اللحم داكن وخشن وحلو ويتطلب الكثير من التوابل. كان هذا الدب يعيش بشكل أساسي على الأعشاب وبالتالي كان لحمه جيدا للأكل".