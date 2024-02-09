أول طفلة بـ الذكاء الاصطناعي .. تنتجها هذه الدولة

قد تبدو وتتصرف كفتاة صغيرة، ولكنها في حقيقة الأمر كائن غير حي، فقد تم إنتاج طفلة تعد هي الإنجاز الكبير الجديد الذي يتم تحقيقه في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) مؤخرًا.

أُطلق على تونج تونج، والتي تعني الفتاة الصغيرة، لقب أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم بعد أن كشف عنها علماء من معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام (BIGAI).

وفقًا لمبتكريه، يمكن لطفل الذكاء الاصطناعي تكليف نفسه بمهام والتعلم بشكل مستقل واستكشاف بيئته، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مثل حبكة فيلم الخيال العلمي ، إلا أن مهندسي "تونج تونج" يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكنه حتى تجربة المشاعر.

وفي مقطع فيديو، تقول المهندسة "بيجاي" إن تونج تونج لديها مشاعر فرح وغضب وحزن، وقد تم الكشف عن تونج تونج في معرض حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام الذي أقيم في بكين في نهاية شهر يناير.

على عكس الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن تونج تونج ليس له شكل مادي، وبدلاً من ذلك، فإن كيان الذكاء الاصطناعي موجود ويعمل ضمن بيئة افتراضية يمكنه التفاعل معها.

يقول منشئوها إن تونج تونج يعرض ذكاء وقدرات طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة South China Morning Post، تمكن زوار المؤتمر من التحدث مع تونج تونج وإسناد المهام إليه.



في هذه الأثناء، إذا كان هناك حليب مسكوب داخل الغرفة الافتراضية، كان تونج تونج قادرًا على استنتاج أن هذا يحتاج إلى ترتيب وسيجد منشفة لتنظيفه بها.

ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر تميزًا في تونج تونج هي قدرته على تعيين المهام ذاتيًا، فقد لا تستجيب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT أو Bard من Google، إلا للمهام التي يحددها لها عملاء بشريون ولن تتصرف ما لم يُطلب منها ذلك صراحةً.

وهذا يعني أنه حتى الروبوتات الأكثر تقدمًا لا تعمل بطريقة مستقلة حقًا، وتعمل بعض الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Ameca، والتي يطلق عليها الروبوت البشري الأكثر تقدمًا في العالم مع نظام الإنسان في الحلقة حيث يحتاج الشخص إلى إعطاء تعليمات للروبوت لينفذها.