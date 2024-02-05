عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلقاها كهدية | سمكة مطهية تنهي حياة رجل برازيلي .. ما القصة؟

السمكة المنتفخة
السمكة المنتفخة

توفي أب برازيلي لثلاثة أطفال بشكل مأساوي بعد تناوله واحدة من أكثر الأسماك السامة في العالم، وهي السمكة المنتفخة السامة، والتي يُعرف أنها أكثر فتكًا بـ 1200 مرة من السيانيد.

وتقول التقارير إن ماجنو سيرجيو جوميز، 46 عامًا، ورفيقه قاموا بطهي السمكة القاتلة بعد تلقيها كهدية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قام الرجلان بتقطيع السمكة، وأخرجا كبدها، وقاما بغليها وأكلها مع عصير الليمون في أراكروز، إسبيريتو سانتا، في شرق البرازيل.

txt

كيف ينتقل مرض الزهايمر عن طريق الأسنان .. أبحاث تكشف التفاصيل

txt

وجبة في مطعم فاخر تصيب رجل بـ الشلل.. ما القصة؟

ولكن بعد أقل من ساعة، أصيب الرجلان بمرض خطير، وقالت شقيقة جوميز "ميريان لوبيز" : "بدأ ماجنو يشعر بالخدر في فمه، ثم ذهب مع زوجته إلى المستشفى يقود سيارته".


وأكملت: "عندما وصل إلى هناك، كان فمه أكثر خدرًا، وشعر بالمرض. وبعد فترة وجيزة، أصيب بسكتة قلبية استمرت 8 دقائق"، وتم وضع جوميز على أجهزة دعم الحياة ولكن للأسف لم يتعافَ أبدًا وتوفي، وأضاف لوبيز: "أخبر الأطباء عائلتنا أنه توفي بسبب التسمم الذي انتقل بسرعة إلى رأسه".

وأوضحت أنه "بعد 3 أيام من دخوله المستشفى، أصيب بعدة نوبات، مما أثر بشكل كبير على دماغه، ولم يترك فرصة كبيرة للشفاء".

وكشفت لوبيز أن رفيق شقيقها نجا من المحنة لكنه يعاني من ساقيه،  من غير الواضح ما إذا كان هذا الصديق هو نفسه الذي أعطى جوميز السمكة المنتفخة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) من خطورة تناول السمك المنتفخ بشكل لا يصدق لأنه يحتوي على سموم فتاكة (TTX) وساكسيتوكسين، والتي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا وحتى الموت.

txt

هيعيش ولا هيموت..الذكاء الاصطناعي يقيم حالات أخطر أنواع السرطان

txt

الثقوب السوداء.. اكتشاف جديد يؤثر على الحياة في كوكب الأرض

وتبدأ الأعراض خلال 20 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول السمك السام، وتشمل الأعراض الأولية وخز في الشفاه والفم، يليه دوخة، ووخز في الأطراف، ومشاكل في التحدث، والتوازن، وضعف العضلات والشلل، والقيء، والإسهال.. وفي حالات التسمم الشديد، يمكن أن تنجم الوفاة عن شلل الجهاز التنفسي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

كيف ينتقل مرض الزهايمر عن طريق الأسنان .. أبحاث تكشف التفاصيل

وجبة في مطعم فاخر تصيب رجل بـ الشلل.. ما القصة؟

الصين تنفذ حكم الإعدام بطرق مروعة.. تعرف عليها

اكتشاف فيروس خطير يسبب عيوبا خلقية في أيرلندا.. تفاصيل

أول إنسان يحصل على الشريحة الدماغية.. هذا ما حدث له؟

هيعيش ولا هيموت..الذكاء الاصطناعي يقيم حالات أخطر أنواع السرطان

الثقوب السوداء.. اكتشاف جديد يؤثر على الحياة في كوكب الأرض

نفايات بشرية على سطح المريخ.. كيف ذلك؟

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر من التسويق الشبكى على الانترنت

صحف السعودية|الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان هجومًا على 36 هدفًا للحوثيين في اليمن.. ورئيس البرلمان العربي يثمن دور المملكة المحوري بالمنطقة

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

السجن و5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة للمُتلاعبين بالعُملات الأجنبية في السوق الموازية|بالقانون

سعر الدولار رسميًا في مصر مقابل الجنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش فراخ الفترة دي| لماذا ناشد اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بالحد من الشراء هذه الأيام؟

ملابس غريبة.. كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصة شعر غريبة.. رنا رئيس تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ