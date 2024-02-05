تلقاها كهدية | سمكة مطهية تنهي حياة رجل برازيلي .. ما القصة؟

توفي أب برازيلي لثلاثة أطفال بشكل مأساوي بعد تناوله واحدة من أكثر الأسماك السامة في العالم، وهي السمكة المنتفخة السامة، والتي يُعرف أنها أكثر فتكًا بـ 1200 مرة من السيانيد.

وتقول التقارير إن ماجنو سيرجيو جوميز، 46 عامًا، ورفيقه قاموا بطهي السمكة القاتلة بعد تلقيها كهدية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قام الرجلان بتقطيع السمكة، وأخرجا كبدها، وقاما بغليها وأكلها مع عصير الليمون في أراكروز، إسبيريتو سانتا، في شرق البرازيل.

ولكن بعد أقل من ساعة، أصيب الرجلان بمرض خطير، وقالت شقيقة جوميز "ميريان لوبيز" : "بدأ ماجنو يشعر بالخدر في فمه، ثم ذهب مع زوجته إلى المستشفى يقود سيارته".



وأكملت: "عندما وصل إلى هناك، كان فمه أكثر خدرًا، وشعر بالمرض. وبعد فترة وجيزة، أصيب بسكتة قلبية استمرت 8 دقائق"، وتم وضع جوميز على أجهزة دعم الحياة ولكن للأسف لم يتعافَ أبدًا وتوفي، وأضاف لوبيز: "أخبر الأطباء عائلتنا أنه توفي بسبب التسمم الذي انتقل بسرعة إلى رأسه".

وأوضحت أنه "بعد 3 أيام من دخوله المستشفى، أصيب بعدة نوبات، مما أثر بشكل كبير على دماغه، ولم يترك فرصة كبيرة للشفاء".

وكشفت لوبيز أن رفيق شقيقها نجا من المحنة لكنه يعاني من ساقيه، من غير الواضح ما إذا كان هذا الصديق هو نفسه الذي أعطى جوميز السمكة المنتفخة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) من خطورة تناول السمك المنتفخ بشكل لا يصدق لأنه يحتوي على سموم فتاكة (TTX) وساكسيتوكسين، والتي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا وحتى الموت.

وتبدأ الأعراض خلال 20 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول السمك السام، وتشمل الأعراض الأولية وخز في الشفاه والفم، يليه دوخة، ووخز في الأطراف، ومشاكل في التحدث، والتوازن، وضعف العضلات والشلل، والقيء، والإسهال.. وفي حالات التسمم الشديد، يمكن أن تنجم الوفاة عن شلل الجهاز التنفسي.