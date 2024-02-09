عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية

صدى البلد

تم العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية معدنية بينما كانت تبحث الشرطة عنه هو طفل آخر، كان قد فقدوا قبل أعوام.

اختفى جيسوس ويسينيا دومينغيز عندما كانا في الخامسة والثالثة من العمر على التوالي في عام 2018،  والآن جددت الشرطة نداءها للمساعدة في العثور عليهما بعد اكتشاف أمر مروع في وحدة تخزين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

txt

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟

txt

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه

وتم استدعاء الشرطة إلى الوحدة الواقعة في مدينة بويبلو بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي، بعد أن فشل مالكها في دفع الإيجار، وفي الداخل، عثروا على بقايا طفل مغطاة بالخرسانة وموضعه داخل صندوق معدني.

وأدى ذلك إلى تجدد نداءات الشرطة للعثور على الطفلين المفقودين، اللذين لم يتم رؤيتهما منذ ما يقرب من ست سنوات، وتمت مقابلة شخصين يعتبران أشخاصًا محل اهتمام ولكن لم يتم تأكيد هويتهما، ولم يتم تقديم أي تأكيد رسمي على أن البقايا الموجودة في الصندوق مرتبطة بالأطفال المفقودين.

وقال متحدث باسم شرطة بويبلو: "وصل الضباط وعلموا أن شخصًا عثر على حاوية معدنية في وحدة تخزين مملوءة بالخرسانة المتصلبة، واستنادًا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق الأولي، استجابت وحدة الضحايا الخاصة بشرطة بويبلو ووحدة التحقيق في مسرح الجريمة وتولتا التحقيق".

وأضاف: "خلال التحقيق تم تفتيش الحاوية المعدنية، وتم العثور على بقايا طفل داخل الحاوية. سيتم التعرف على الضحية في هذا الحادث من قبل الطبيب الشرعي في مقاطعة بويبلو بعد تقديم الإخطارات المناسبة".

txt

ناسا تكتشف كوكبا جديدا يصلح للسكن.. تفاصيل

txt

كيف ينتقل مرض الزهايمر عن طريق الأسنان .. أبحاث تكشف التفاصيل

فيما تحقق شرطة بويبلو في هذه القضية باعتبارها جريمة قتل. وتحاول الشرطة تحديد مكان طفلين كجزء من هذا التحقيق. تم التعرف على الأطفال بأنهم جيسوس دومينغيز ويسينيا دومينغيز.

ويشير التحقيق إلى أن يسوع ويسينيا لم تتم رؤيتهما منذ صيف عام 2018 تقريبًا، تود شرطة بويبلو تأكيد موقع هؤلاء الأطفال وسلامتهم، وقد أجرت شرطة بويبلو مقابلات مع شخصين مهتمين بهذه القضية والتحقيق مستمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أيمن دجيش: وجود حكم مصري في نهائيات أمم أفريقيا شرف كبير |فيديو

موضوعات متعلقة

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه

متوسط ​​درجة الرضا عن الحياة 6.8.. دراسة توضح علاقة المال بالسعادة

بحجم الأرجنتين.. علماء يطلقون شمسية فوق الأرض لهذا السبب

تلقاها كهدية | سمكة مطهية تنهي حياة رجل برازيلي .. ما القصة؟

إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر.. ورصد 5 ملايين دولار للأفكار المفيدة|تفاصيل

ناسا تكتشف كوكبا جديدا يصلح للسكن.. تفاصيل

كيف ينتقل مرض الزهايمر عن طريق الأسنان .. أبحاث تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

1600جنيه|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد هبوط الدولار بالسوق السوداء.. عيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار

ما هي عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم بالقانون ؟

دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب.. أدركها بـ 30 كلمة لاترد

بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ