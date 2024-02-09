بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية

تم العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية معدنية بينما كانت تبحث الشرطة عنه هو طفل آخر، كان قد فقدوا قبل أعوام.

اختفى جيسوس ويسينيا دومينغيز عندما كانا في الخامسة والثالثة من العمر على التوالي في عام 2018، والآن جددت الشرطة نداءها للمساعدة في العثور عليهما بعد اكتشاف أمر مروع في وحدة تخزين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتم استدعاء الشرطة إلى الوحدة الواقعة في مدينة بويبلو بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي، بعد أن فشل مالكها في دفع الإيجار، وفي الداخل، عثروا على بقايا طفل مغطاة بالخرسانة وموضعه داخل صندوق معدني.

وأدى ذلك إلى تجدد نداءات الشرطة للعثور على الطفلين المفقودين، اللذين لم يتم رؤيتهما منذ ما يقرب من ست سنوات، وتمت مقابلة شخصين يعتبران أشخاصًا محل اهتمام ولكن لم يتم تأكيد هويتهما، ولم يتم تقديم أي تأكيد رسمي على أن البقايا الموجودة في الصندوق مرتبطة بالأطفال المفقودين.

وقال متحدث باسم شرطة بويبلو: "وصل الضباط وعلموا أن شخصًا عثر على حاوية معدنية في وحدة تخزين مملوءة بالخرسانة المتصلبة، واستنادًا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق الأولي، استجابت وحدة الضحايا الخاصة بشرطة بويبلو ووحدة التحقيق في مسرح الجريمة وتولتا التحقيق".

وأضاف: "خلال التحقيق تم تفتيش الحاوية المعدنية، وتم العثور على بقايا طفل داخل الحاوية. سيتم التعرف على الضحية في هذا الحادث من قبل الطبيب الشرعي في مقاطعة بويبلو بعد تقديم الإخطارات المناسبة".

فيما تحقق شرطة بويبلو في هذه القضية باعتبارها جريمة قتل. وتحاول الشرطة تحديد مكان طفلين كجزء من هذا التحقيق. تم التعرف على الأطفال بأنهم جيسوس دومينغيز ويسينيا دومينغيز.

ويشير التحقيق إلى أن يسوع ويسينيا لم تتم رؤيتهما منذ صيف عام 2018 تقريبًا، تود شرطة بويبلو تأكيد موقع هؤلاء الأطفال وسلامتهم، وقد أجرت شرطة بويبلو مقابلات مع شخصين مهتمين بهذه القضية والتحقيق مستمر.