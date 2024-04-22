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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زينب العبد: بحب فريدة سيف النصر.. ودور "قطة" كان نقلة بالنسبة لي|خاص

صدى البلد

أكدت الفنانة زينب العبد، أنها تتابع ردود أفعال الجمهور والنقاد عبر منصات التواصل، على مسلسل "العتاولة"  الذي شاركت فيه.

وأضافت زينب العبد، في حوار خاص لـ"صدي البلد"، “سعيدة جداً بردود أفعال الجمهور عن دوري قطة في مسلسل (العتاولة)، وحسيت بذلك جيداً في الشارع المصري، وأيضاً في لبنان، حيث كنا نكمل التصوير هناك في بداية العرض”. 

وتابعت الفنانة حبيت جملة الجمهور “كنتي جميلة رغم انك كنتي شريرة”.

واستطردت زينب العبد “الحمدلله أجواء التصوير طيبة، وفريق العمل رائع ومتعاون بشكل كبير، والكل يقدم المساعدات والدعم لزملائه، حتى إنني كنت أتشاور معهم في الجمل التي سأقولها في مشهد معين، والعمل مع المخرج أحمد خالد موسي ممتع جدا ومع كل الفنانين، ويقدم العون والدعم للجميع، ودائماً يشجع الفنانين الشباب".

عبرت زينب العبد عن حبها الشديد للأدوار الكوميدية، قائلة: «هي الأقرب إلى قلبي ويا بخت اللي يضحك الناس"، مشيرة إلى أن «الأدوار الفنية الكوميدية اصعب في التمثيل  و لكن  تدخل  قلوب الناس بسهولة وبسرعة، وأتمنى أن ألعب أدواراً كوميدية في الفترة المقبلة و أيضا اتنوع في الكثير من الأدوار

أما عن حبها للفنانة فريدة سيف النصر، فقالت “استمتعت بالتمثيل معاها جدا وهي جميلة اوي”.

وأوضحت “أي دور يضيف إلى مسيرتي الفنية، وأتمنى أن أقدمه حتى لو كان ليس دوراً كوميدياً، وانتظروني في مسلسل (السرداب) مع المخرج عبدالرحمن أبوغزالة، بطولة رانيا يوسف ومصطفى أبوسريع، وأحمد سلطان، وآية سماحة، والذي سيتم عرضه بعد شهر رمضان”.


مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، محمد محسن ، عادل يوسف ، يوسف الاشقر وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 


 

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