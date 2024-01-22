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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

300 ألف شخص طالبوا
300 ألف شخص طالبوا بطرده..لن تصدق ماذا حدث لسائق روسي

في واقعة صادمة من نوعها، وقع  أكثر من 300 ألف شخص على عريضة تطالب بطرد قائد قطار من العمل بسبب قط، فماذا فعل؟. 

هرب القط الأبيض “تويكس” من صاحبه على متن قطار مسافر بين يكاترينبرج وسان بطرسبرج في 11 يناير، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية. 

وعثر على القط قائد القطار الذي أخرج الحيوان من العربة أثناء توقف القطار في كيروف شرق موسكو، حيث بحث مئات الأشخاص عن الحيوان في درجات حرارة تحت الصفر، لكن عثروا على القط ميتا في 20 يناير.

ووردت أنباء عن وفاة القط من البرد وتعرضه لعضات حيوانات مشتبه بها. 

غضب واسع 

وأثار الحادث غضبا شديدا في روسيا، حيث أعاد الآلاف مشاركة لقطات للقطة تسقط في الثلج في درجات حرارة تقترب من 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وجمعت عريضة منفصلة تدعو إلى توجيه تهم جنائية ضد قائد القطار والتي جمعت أكثر من 100 ألف توقيع أمس، بعد يومين فقط من إطلاقها.

ووقع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة تطالب بطرد سائق القطار من العمل بعد أن ألقى قطة أليفة من القطار معتقدة أنها ضالة.

ونقلت الصحيفة المحلية، رفض السلطات المحلية حتى الآن مقاضاة قائد القطار.

 

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