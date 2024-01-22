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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، اليوم الإثنين، إنه ينبغي استئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف تشانج جون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.. لا يوجد منتصرون في صراع أو حرب.. لا يمكن تحقيق السلام بإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة.. والمزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين".

كما دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال تشانج جون:  "لا يمكن التخلي عن الجهود الدبلوماسية تحت أي ظرف من الظروف.. وندعو إلى الإطلاق الفوري للاتصالات واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى توافق في الآراء لإنهاء الأعمال العدائية”.

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وتابع قائلا: “يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تهيئة الظروف المواتية لذلك، بينما يتعين على الأطراف الأخرى الامتناع عن أي أعمال غير بناءة أو خطاب غير مسؤول”.

الأمم المتحدة الصين روسيا أوكرانيا

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