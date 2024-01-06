دولتنا مُتماسكة.. أستاذ علم اجتماع سياسي: المصريون القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن المصريين القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط، مشيرة إلى أن الملك مينا وحَّد القطرين لكي لا يتصارعوا.



وأضافت زكريا خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عبد الرحمن الأبنودي قال إن مصر مثل عود الذرة في غيط كمون، فالكمون قصير وعود الذرة طويل وحولنا دول يتم تقسيمها لكن مصر متماسكة بسبب خبرتها الممتدة".



وتابعت: "المصريون القدماء قرروا أن يكونوا أخلاقيين لأقصى مدى" مشيرة إلى أن المصريين القدماء كتبوا أخلاقهم في قانون ماعت ونقشوها على جدران المعابد.