لحظات مرعبة لـ كلب مفترس يهجم على قطة في كندا| فيديو

كشفت لقطات مرعبة، لحظة تمزيق كلب مفترس لقطة حتى الموت، بعد أن ترك المالك الكلب حرا طليقا حول بوابة ليسهل هجومه على القطة.

ويوضح الفيديو المؤلم كلبا بحجم متوسط، يساعده صاحبه على تسلق السياج، قبل أن يشن هجومًا وحشيًا على قطة، ويطاردها في جميع أنحاء المنطقة السكنية.

وبدا أن المالك يقف خلف البوابة، في هارفست كورت، هاليفاكس في كندا، يراقب الهجوم، وبعد حوالي ستين ثانية يعود الكلب إلى صاحبه، فيما تخرج سيدة تسكن في أحد العقارات من منزلها لتكتشف الحادث.

وشاركت أمينة إسلام، صديقة صاحب القطة، اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إن القطة ماتت بعد ثلاثين دقيقة من الهجوم بسبب "نزيف داخلي".

وزعمت في منشور لها أن الكلب كان "مقيدًا" وأن صاحبه "كان يراقب بقسوة الهجوم".