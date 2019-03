طرح أفيشات فيلم Once Upon a Time in Hollywood

محمد نبيـل يعد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" واحدا من ضمن الأفلام المنتظر عرضها خلال صيف 2019، من بطولة ليوناردو ديكابريو وبراد بيت.



الفيلم كتبه ويخرجه كوينتن تارانتينو، ويشارك في بطولته أيضا ألباتشينو ومارجوت روبي وداكوتا فانينج ولوك بيري الذي توفى قبل أيام



وتدور أحداث الفيلم حول صديقان يعيشان في مدينة لوس أنجلوس في فترة الستينات ويحاولان الوصول إلى الشهرة بطريقة زائفة في نفس الفترة التي يرتكب فيها القاتل الأمريكي تشارلز مانسون جرائم قتل عديدة من بينها جارة ديكابريو في نفس العقار.