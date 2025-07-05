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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل تستطيع أمريكا دعم إسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت؟

المساعدات العسكرية الأمريكية
المساعدات العسكرية الأمريكية
محمد عبد المعز

إندلعت العديد من التوترات العسكرية من مناطق مختلفة بالعالم،وكان منها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من ثلاث سنوات عندما حاولت كييف الإنضمام لحلف الناتو العسكري عام 2022 وهو ما ترفضه روسيا.

إسرائيل تشعل الشرق الأوسط بضرب إيران 

وبالشرق الأوسط عندما قررت إسرائيل مهاجمة إيران بشكل مفاجئ بقرار منفرد من نتنياهو وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة الدفاعية خلال حربها ضد روسيا وظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوسائل الإعلام الأمريكية منتقدا تخلي واشنطن عن كييف،وتحويل حزمة من الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل كانت ذاهبة لأوكرانيا.

واشنطن بوست: أمريكا لاتستطع دعم أوكرانيا وإسرائيل بذات الوقت

ويقول تقرير لواشنطن بوست بإن أمريكا لاتستطع دعم أوكرانيا،وإسرائيل في حروب بذات الوقت بالإضافة لاستياء بعض الأمريكيين من انخراط واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني،والذي يكون بعيدا عن مصلحة الدولة الأمريكية. 

البنتاجون الأمريكي يحذر من نقص بالمخازن الأمريكية من صواريخ الباتريوت

وبوقت سابق أعلن البنتاجون الأمريكي تعليق إرسال شحنة الباتريوت الأمريكية لأوكرانيا بسبب نقص تعانيه المخازن الأمريكية الاستراتيجية من هذا السلاح،وقال المبعوث الأمريكي في حلف الناتو بإن مصلحة أمريكا تكون في المرتبة الأولى. 

في إتجاه آخر عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ترامب،وبوتين أعلن ترامب عن شعوره بخيبة أمل شديدة بسبب رفض بوتين وقف إطلاق النار بالوقت الراهن وحسب أكسيوس قد يقوم ترامب بمساعدة أوكرانيا ببعض الأنظمة الدفاعية الأمريكية الجوية،وعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس دفع تكلفة الأسلحة الأمريكية التي يبلغ تكلفة كل واحدة منها أكثر من مليار دولار.

الحرب الروسية الأوكرانية أمريكا لاتستطع دعم أوكرانيا وإسرائيل بذات الوقت

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