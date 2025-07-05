بسبب آخر قديم .. انهيار عقار وتصدع ثالث في مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة انهيار عقار مكون من طابقين وتصدع عقار من ٣ طوابق بسبب انهيار عقار ثالث قبل أيام بجوارهم وتم فرض كردون أمني بمحيط العقارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانهيار عقار وتصدع آخر في مصر القديمة وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة انهيار عقار مكون من ٣ طوابق قبل أيام نتج عنه انهيار عقار مجاور له وتصدع آخر بدون إصابات أو خسائر بشرية وفرض كردون أمني.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإخطار حي مصر القديمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.