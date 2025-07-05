عياد رزق: لقاء الرئيس السيسي وعقيلة صالح يؤكد موقف مصر الثابت تجاه ليبيا

أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية المصرية على دعم وحدة واستقرار الدولة الليبية، واستمرار جهود مصر الصادقة في تعزيز الحل السياسي السلمي للأزمة الليبية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.



وأوضح "رزق" في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس خلال اللقاء تجدد التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه ليبيا، والداعم لمؤسساتها الوطنية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، وتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كخطوة أساسية نحو بناء دولة ليبية موحدة تنعم بالسيادة والاستقلال.



وشدد عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، على أهمية ما أشار إليه الرئيس بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وهو مطلب وطني يعكس حرص مصر على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بعيدًا عن أي وصاية أو تأثير خارجي.



وأشار "رزق" إلى أن العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين الشعبين المصري والليبي تظل ركيزة أساسية في دعم مصر الدائم لليبيا، مشيدًا بما أعرب عنه رئيس مجلس النواب الليبي من تقدير لدور مصر والرئيس السيسي، الذي كان وما يزال داعمًا حقيقيًا للشعب الليبي في مختلف المحطات.



وثمّن رزق، استعداد مصر للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا ونقل الخبرات التنموية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إيمان مصر بوحدة المصير بين البلدين، وأن استقرار ليبيا يُعد امتدادًا طبيعيًا لأمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها.



واختتم "عياد رزق" بيانه بالتأكيد على أن موقف القيادة المصرية في الملف الليبي يعبّر عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنحاز إلى الشعوب ومصالحها، وتُعلي من شأن الحوار والتوافق الوطني، بما يضع الأساس لمستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق.