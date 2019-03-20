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محافظات

استئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعي في مدينة أسوان الجديدة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:27 ص
إستئناف العمل بمشروع
إستئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعى بمدينة أسوان الجديدة
شاذلى عبد الفتاح
قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إنه تم استئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوصيل الخدمة إلى قاطني المدينة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن مشروع الغاز الطبيعى بدأ قبل عامين بالمدينة، بواسطة شركة غاز مصر فرع أسوان من خلال توصيل شبكات الغاز على العمارات السكنية، والمستهدف منها 4020 وحدة حيث إن جهاز المدينة التزم بالعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة غاز مصر وسدد الدفعة الأولى الخاصة بالعقد ، ثم توقف الشركة عن استكمال المشروع .

واستطرد أن الشركة المنفذة للمشروع عادت مرة أخرى لتنفيذ الأعمال بعد توجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة أسوان الجديدة وعلمه بتعطل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات.

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