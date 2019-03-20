استئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعي في مدينة أسوان الجديدة

قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إنه تم استئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوصيل الخدمة إلى قاطني المدينة في أسرع وقت.





وأشار إلى أن مشروع الغاز الطبيعى بدأ قبل عامين بالمدينة، بواسطة شركة غاز مصر فرع أسوان من خلال توصيل شبكات الغاز على العمارات السكنية، والمستهدف منها 4020 وحدة حيث إن جهاز المدينة التزم بالعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة غاز مصر وسدد الدفعة الأولى الخاصة بالعقد ، ثم توقف الشركة عن استكمال المشروع .



