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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة تسعى شركة سامسونج على تقديمها بهواتفها.. فما هي؟

ميزة جديدة طال تسعى
ميزة جديدة طال تسعى شركة سامسونج على تقديمها بهواتفها فما ه

 مزايا جديدة تعد معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي تعمل شركة سامسونج على القيام بإطلاقها  لإطالة عمر البطارية بسلسلة هواتف جالاكسي S25 القادمة  وقد بدأت شركة سامسونج القيام باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك على نطاق واسع خلال العام الحالي، وقد كانت سلسلة جالاكسي S24 هي من أولى هواتف الشركة والتي حملت مجموعة من المزايا التي تطلق عليها الشركة مجتمعة اسم Galaxy AI.

ومن جانبها تراهن شركة سامسونج على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتأمل أن يساعدها في القيام بزيادة حصتها السوقية، ومن المتوقع استمرار تلك النهج مع هواتفها القادمة.

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ومن جانبها قد اكتشفت شركة سامسونج لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لزيادة عمر البطارية والقيام بوضعتها حيز التنفيذ وذلك منذ سنوات وقبل ظهور مزايا تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكلها الحالي، إذ عملت على تحسين عمر البطارية من خلال القيام بتعلم من أنماط المستخدم ومحاولة تحسين المهام التي تعمل في الخلفية.

 

ولوفقا لموقع propakistani.pk  قد لا تتجه الشركة الكورية إلى القيام بزيادة سعة البطاريات نفسها في هواتف جالاكسي S25 القادمة، إلا أنه بدلًا من ذلك سوف تعتمد على تقنيات آليات الذكاء الاصطناعي وذلك لإطالة عمر البطارية.

على الجانب الآخر سوف تتخز ميزة توفير طاقة البطارية القادمة من شركة سامسونج والتي تعد مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي عدة أساليب جديدة لإطالة عمر البطارية عن طريق القيام بالحد من أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسومات أو القيام بتحسين مهام الخلفية.

وقد لا يُعرف على وجه التحديد كيف يمكن أن تتمكن الشركة من القيام بزيادة عمر البطارية وذلك دون القيام بالتحكم الذكي في القيام بأداء بعض مهام الخلفية ومع ذلك، تؤكد بعض التسريبات أن تلك الميزة سوف تقوم بالقيام بزيادة عمر البطارية بهاتف جالاكسي S25 ألترا وذلك بنسبة تتراوح بين 5% و 10% لا أكثر

 

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