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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تخزين فرشاة الأسنان بشكل خاطئ يسبب الأمراض.. تعرف على الطريقة الصحيحة

أفضل طريقة لتخزين
أفضل طريقة لتخزين فرشاة الأسنان

لتنظيف وتجفيف فرشاة الأسنان بشكل صحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أفضل طريقة لتخزين فرشاة الأسنان 

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أفضل طريقة لتخزين فرشاة الأسنان 

أفضل طريقة لتخزين فرشاة الأسنان 

شطف الفرشاة بالماء: بعد الاستخدام، قم بشطف فرشاة الأسنان جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة بقايا الطعام والمعجون.
تنظيف الفرشاة: ضع قطرة صغيرة من المعجون على شعيرات الفرشاة أو غمس فرشاة الأسنان في محلول مطهر فموي. استخدم فرشاة الأسنان لتنظيف الشعيرات بلطف، مركزًا على الأماكن التي تحتاج إلى تنظيف مثل الأسطح الخلفية للأسنان واللثة واللسان.
شطف وتجفيف الفرشاة: بعد التنظيف، شطف الفرشاة بالماء الجاري مرة أخرى لإزالة المعجون المتبقي والمواد المطهرة. بعد الشطف، اهز الفرشاة بلطف لإزالة الزائد من الماء.
تجفيف الفرشاة: يجب تجفيف الفرشاة بشكل جيد بعد الاستخدام. قم بوضع الفرشاة في وضع مستقيم في حامل لفرشاة الأسنان أو وضعها في وضع مستقيم في مكان مفتوح لتجفيفها بشكل طبيعي. تجنب وضع الفرشاة في تجويف مغلق أو تغطيتها قبل أن تجف تمامًا، حيث يمكن أن يساهم ذلك في نمو البكتيريا.
استبدال الفرشاة: يُوصَى بتغيير فرشاة الأسنان كل 3-4 أشهر أو عندما تظهر علامات التآكل. فرشاة الأسنان المستخدمة لفترة طويلة قد تفقد كفاءتها وتكون غير فعالة في إزالة البلاك والرواسب.
بالاهتمام بتنظيف وتجفيف فرشاة الأسنان بشكل صحيح، يمكنك الحفاظ على نظافة الفرشاة والمساهمة في صحة فمك ونظافته.

الاسنان فرشاة الاسنان تخزين فرشاة الأسنان أفضل طريقة لتخزين فرشاة الأسنان واللثة

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