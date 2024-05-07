يوسف الحسيني: اتحاد القبائل من قلب المجتمع المصري والشعب

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، صرح بأن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية فيمنطقة رفح الفلسطينية وهي القريبة من الحدود المصرية، والتهديدات الموجهة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، بإخلاء المناطق الشرقيةللمدينة، تمهيدا لاجتياحها، على حد تعبير البيان.





وأضاف «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: «هي استكمال للعملية المحدودة التي بدأت في الصباح،وإلا مكنوش أعلنوا إرسال فريق التفاوض، من الآخر، الكل يريد أن يضمن 100%، أن أول ما يحصل وقف إطلاق النار من الجانبين، لاعودة للحرب مرة تانية».





وواصل: «بيان اتحاد القبائل يشير أيضا إلى أن الاتحاد يحذر من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، ويطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي، والجهات المعنية، لوضع حد لهذا العدوان، الذي ستكون لهنتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وعلى المنطقة بأسرها».



وواصل: «اتحاد القبائل هو اتحاد من المجتمع المصري من الشعب المصري، ويصدر هذا البيان، وهو داعم بالتأكيد للموقف المصريالشامل، سواء القيادة أو الشعب، والاتحاد جزء من الشعب المصري، وفي نفس الوقت، هو إعلان موقف واضح، مما يحدث على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في قطاع غزة، والتحذير بالمساس برفح الفلسطينية بأي شكل من الأشكال».