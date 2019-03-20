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تعليم

مخترع الخلايا الشمسية يدرس لطلبة الجامعة البريطانية مستقبل الطاقة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
كريم عاطف
إستقبلت الجامعة البريطانية في مصر، العالم المصري الدكتور صلاح بدير الأستاذ بجامعة نورث كارولينا ستيت الأمريكية، كأستاذ زائر لكلية هندسة الطاقة والبيئة ومركز المحاكاة والإبتكار والتصنيع المتقدم بالجامعة البريطانية في مصر.

ويعد الدكتور بدير أحد أهم العلماء في مجالات الطاقة الشمسية والإضاءة بتكنولوجيا الليد في العالم، وهو مخترع الخلايا الشمسية متعددة الوصلات وصاحب أول رقم قياسي عالمي لها في عام ١٩٨٣ والتي أصبحت التكنولوجيا الرائدة في محطات الفضاء والأقمار الصناعية والمحطات الشمسية المركزة حيث تصل كفاءتها ل ٤٧٪‏ بالمقارنة بخلايا السيليكون المستخدمة تجاريًا والتي لا تتعدى كفائتها ١٧٪‏.

والدكتور صلاح بدير هو عالم مصري له العديد من براءات الإختراع والأبحاث المستخدمة في كبرى شركات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات المنزلية.

واستضاف العالم المصري العديد من الطلاب والباحثين من المركز البحثي بالجامعة ومنهم رئيس المركز د. طارق حاتم والباحث خالد خفاجي في معامل تكنولوجيات النانو فوتونيكس بجامعة نورث كارولينا مما نتج عنه العديد من الأبحاث المشتركة المنشورة في كبرى المنشورات العلمية.

وإلتقى الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر بالدكتور صلاح بدير بحضور الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي وعميد كلية هندسة الطاقة والبيئة الدكتور عطية عطية، وتم عرض إمكانيات الجامعة البريطانية وكلية الطاقة والتي تتضمن أعضاء هيئة تدريس متميزين وواحة التكنولوجيا ومركز أبحاث مصطفى السيد للنانو تكنولوجي، وكذلك طرق التدريس الحديثة المستخدمة وأهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في الأبحاث والربط مع الصناعة والمجتمع.

وناقش العالم المصري مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة بالمركز وكلية هندسة الطاقة آخر المستجدات في مجال الطاقة الشمسية، وذلك بحضور اعضاء مجلس الكلية: الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة غادة الجندي، رئيسة الشركة العربية للطاقة المتجددة أحد شركات الهيئة العربية للتصنيع، وإتفق الحاضرون على أهمية الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة ومصدر للدخل القومي حيث تتمتع مصر بموقع مميز فى منطقة الحزام الشمسي، وهو ما يجعل منها مرشح قوي لصدارة الدول المصدرة للطاقة وتحديدا الطاقات المتجددة.

وقد حضر الدكتور بدير مجلس كلية هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية وأعرب عن رغبته للعمل مع الجامعة والهيئات المعنية والصناعة لوضع خارطة للطريق لتوطين تكنولوجيات الطاقة الشمسية في مصر.

وأعربت المهندسة غادة الجندي عضو مجلس كلية الهندسة ورئيسة الشركة العربية للطاقة المتجددة أحد شركات الهيئة العربية للتصنيع، عن أهمية وجود صناعة وطنية قوية في مجال الطاقة الشمسية بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية.

كما عرض الدكتور محمد موسى عمران رؤية الوزارة لمستقبل الطاقات المتجددة في مصر وخطط ربط الكهرباء مع افريقيا والدول العربية وأوروبا والعالم وعن أهمية مشاركة العلماء والخبراء المصريين في الخارج في صياغة تلك الرؤية لوطنهم والمشاركة في تنفيذها لتنمية الوطن وعلو شأنه في الداخل والخارج.

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