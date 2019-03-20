مفاجأة.. مغربي يتفوق على ميسي وأجويرو ويتصدر هدافي العالم في 2019

تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي ، قائمة هدافي العالم لعام 2019 ، متفوقًا على نجوم الكرة العالمية.



وتصدر حمدالله القائمة برصيد 21 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع العالمي منذ بداية العام ، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الذي أحرز 18 هدفًا في 17 مباراة ، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ15 هدفا في 16 مباراة ، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ14 هدفا في 15 مباراة ، وأخيرًا الفرنسي وسام بن يدر مهاجم نادي إشبيلية برصيد 14 هدفا في 19 مباراة.



وشارك المهاجم صاحب الـ28 عامًا، في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات مع النصر ، ونجح في إحراز 30 هدفًا وصناعة 7 أخرى.

