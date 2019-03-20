ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مفاجأة.. مغربي يتفوق على ميسي وأجويرو ويتصدر هدافي العالم في 2019

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي ، قائمة هدافي العالم لعام 2019 ، متفوقًا على نجوم الكرة العالمية.

وتصدر حمدالله القائمة برصيد 21 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع العالمي منذ بداية العام ، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الذي أحرز 18 هدفًا في 17 مباراة ، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ15 هدفا في 16 مباراة ، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ14 هدفا في 15 مباراة ، وأخيرًا الفرنسي وسام بن يدر مهاجم نادي إشبيلية برصيد 14 هدفا في 19 مباراة.

وشارك المهاجم صاحب الـ28 عامًا، في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات مع النصر ، ونجح في إحراز 30 هدفًا وصناعة 7 أخرى.

ترشيحاتنا

منافس محتمل لـ الزمالك.. الساحلى يتفوق وأغادير يتألق..وبطل زامبيا تحت السيطرة

رسميا .. تشافي وبيكيه ينضمان لقائمة منتخب كتالونيا لمواجهة فنزويلا

وزير الصناعة: تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

أهم بنود قانون التعامل مع متعاطي المخدرات من العاملين بالدولة

قرعة دورى أبطال افريقيا ..المرشحون للأهلى طريقه للقب..بشرى خير مع صن داونز .. وبطل الجزائر يرسم الظهور الأول

المقاولون العرب يدفع بقوته الضاربة في مواجهة الزمالك

الجيش الإيراني يحرج أردوغان بشكل غير مسبوق

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم في الاحتفال بتحرير سيناء

ذيل الحصان..عشبة سحرية للقضاء على كل أمراضك

رفضتا دفع الإتاوة .. تلميذان بالابتدائية يعتديان على طالبتين بمطواة فى الغنايم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

فيديو

مصانع الغزل والنسيج قنبلة موقوتة بالغربية .. فيديو وصور
بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن
فيديو جراف.. أبرز المعلومات عن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
شاهد .. برومو فيلم Once Upon a Time in Hollywood ليوناردو دي كابريو
حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟