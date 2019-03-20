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أخبار البلد

البابا تواضروس: نعزي أسر شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي ونصلي من أجل السلام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:40 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الخاص بإطلاق النار على مسجدين بنيوزلندا، والذى شهد سقوط مجموعة من الأبرياء أثناء تقديمهم العبادة، وأن من بين هؤلاء الشهداء الذين سقطوا مجموعة من المصريين.

واشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سافرت إلى هناك لتقديم كافة أوجه المساندة لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل أن يحل الهدوء والسلام في كل العالم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في العظة الأسبوعية التي ألقاها اليوم من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية أن دولة نيوزلندا من الدول الهادئة وأن الحادث الإرهابي بشع وغير مقبول، لافتا إلى أن الكنيسة تطلب دائما من اجل أن يمنح الله العزاء لكل أسر شهداء الحادث وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.

وأضاف البابا تواضروس أنه تم خلال الأسبوع الجاري افتتاح مستشفي "مصر المحبة" بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم محمد حسين ومجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأن المستشفى الجديد يقدم الخدمة لكل المصريين، في إطار مساندة جهود الدولة ووزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة صحية لجميع المواطنين.

وكان البابا تواضروس قد كرم اليوم مجموعة من الأسر المسيحية تعبيرا عن الوفاء والمحبة والعطاء، وذلك قبل بداية اجتماعه الأسبوعي.

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