الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

عقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الخميس، بمقره بالجزيرة؛ للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم في حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا للأهلي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادي وبنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.





حضر المؤتمر أيضًا كل من العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، والمهندس خالد مرتجي، وطارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.





وجاء توقيع البروتوكول في إطار سياسة مجلس إدارة الأهلي لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء في العديد من المجالات وخاصة التعليم، حيث يُساهم بنك المعرفة في توفير المحتوى التعليمي والثقافي، وهو أحد المشروعات الكُبرى الذي تعوّل عليه الدولة؛ لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.





وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود الكبيرة من جانب اللجنة العليا للجان مُمثلة في لجنة الشباب التي قدمت رؤيتها إلى مجلس إدارة النادي في هذا الشأن، وكان هناك تواصل مع العديد من القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، حيث تم عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا التعاون لخدمة أعضاء الأهلي، واستكمال الدور المجتمعي للأهلي.





ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل لأبناء أعضاء النادي خلال المرحلة التعليمية، وتوفير وسائل تعليمية للمراحل المختلفة من خلال مكتبات الأهلي في الفروع الثلاثة.



