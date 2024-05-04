خريطة القوافل العلاجية التابعة لـ حياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر

أعلنت مبادرة حياة كريمة خريطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة والتى تنطلق كل شهر بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، ويتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة مجانا .

وتنطلق القوافل خلال شهر مايو بداية من غدا الأحد بقرية أبو الحسن الشاذلى وتقضى فى القرية حتي الأربعاء المقبل، ومنها الى مدينة الشلاتين يوم الخميس المقبل وتقضى فيها يومين، بقرى مرسى حميرة وادلديت، ثم تتوجه بعد ذلك القوافل ناحية الجنوب حيث مدينة حلايب وتقضى يومين السبت والأحد من الاسبوع المقبل بمدينة حلايب والموافقين 11 و12 مايو ومنها الى قرية ابو رماد يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 من نفس الشهر.

وتعود القوافل مرة أخرى باتجاه الشمال حيث مدينة مرسى علم وتقضى فيها يومي الأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل الموافقين 15 و16 من مايو وتختتم اعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا.

ويشارك فى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة عدة تخصصات مختلفة حيث يتم صرف العلاج واجراء التحاليل والفحوصات والأشعة والكشف مجانا والنقل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.