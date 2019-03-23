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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة تراجع ترامب عن عقوبات ضد الصين

السبت 23/مارس/2019 - 04:27 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قالت مصادر بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لم يلغ عقوبات على شركتين صينيتين للشحن البحري بسبب مساعدتهما كوريا الشمالية على التملص من العقوبات المفروضة عليها.

وكان المصدر يرد بذلك على أسئلة بشأن تغريدة كتبها ترامب على تويتر في وقت سابق يوم الجمعة قال فيها إنه أمر بسحب العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة وهو بيان يشير إلى إعلان صدر يوم الخميس عن فرض عقوبات ضد شركتي الشحن لاتهامها بمساعدة كوريا الشمالية على التملص من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية أن هذه التغريدة كان المقصود منها الإشارة إلى قرار بعدم فرض عقوبات إضافية واسعة النطاق على كوريا الشمالية في هذا الوقت.

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