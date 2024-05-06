الجارديان: الحراك الطلابي في بريطانيا على خطى جامعات أمريكا

قال طلاب في جميع أنحاء بريطانيا إنهم يأملون أن تصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى نفس النطاق الذي شهدته الجامعات الأمريكية، حيث دعوا الجامعات إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وانتشرت الاحتجاجات في حرم الجامعات في شيفيلد وبريستول وليدز، بعد حملة قمع في الولايات المتحدة ضد الاحتجاجات، أدت إلى اعتقالات جماعية للطلاب والموظفين.

وتم اعتقال أكثر من 2000 شخص في حرم الجامعات في الولايات المتحدة، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام الدولية والأشخاص في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك بيسان عودة، الصحفية الفلسطينية ومنشئة المحتوى التي تعيش في غزة، والتي شجعت الطلاب المتظاهرين على "فعل المزيد".

وقالت إحدي الطالبات المتظاهرات في بريطانيا لصحيفة الجارديان أنها تعتقد أن "ما نشهده الآن هو تقريبًا ثورة طلابية دولية. من الواضح أننا نعرف ما يحدث في الولايات المتحدة... هناك موجة من المخيمات في جميع أنحاء بريطانيا، والتي نأمل أن تنمو".

وقال متحدث باسم شركة جولدسميث إنها "تجري حوارًا مع الطلاب"، الذين لم يعودوا في الاحتلال بحلول يوم الأحد، و"ملتزمة تمامًا" بتقديم دعم حقيقي للمتضررين من الحرب، بما في ذلك التعهد بتقديم 120 ألف جنيه إسترليني سنويًا للمنح الدراسية الإنسانية للطلبة الفلسطينيين.

كان هناك تركيز متجدد على استثمارات الجامعات منذ أكتوبر، حيث دعا المتظاهرون الجامعات إلى بيع الأسهم أو الأصول أو الاستثمارات الأخرى في الشركات المرتبطة بإسرائيل وحربها في غزة، والمعروفة باسم سحب الاستثمارات.