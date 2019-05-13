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رياضة

حميد أحداد وبوطيب يكشفان نقاط قوة وضعف نهضة بركان لـ جروس

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:39 م
حميد أحداد وبوطيب
حميد أحداد وبوطيب
ملك موسى
حرص حميد أحداد، وخالد بوطيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مساعدة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، في التعرف على فريق نهضة بركان المغربي قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.

وقام الثنائي بالكشف عن كل المعلومات المتاحة لديهم عن فريق نهضة بركان للجهاز الفني للفريق الأبيض من أجل الاستعداد بشكل جيد للنهائي، ودراسة نقاط القوة والضعف لديهم.وكان الزمالك، تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، صعد نهضة بركان المغربي، إلى النهائي عقب الفوز على الصفاقسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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