سمكة قرش نادرة طولها 10 أمتار ..ظهرت أخر مرة منذ 30 عامًا.. فيديو

نشرت مجلة فوربس المريكية مقطع فيديو يظهر واحد من سمكة قرش نادرة تدعى "القرش الفرح"، والتى ظهرت بالقرب من سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وبحسب سبوتنك، كان الظهور الأخير للقرش النادر منذ 30 عامًا، حيث يبلغ طولها أكثر من عشرة أمتار، ما يعادل حجم حافلة أو طائرة ركاب صغيرة.وقال هايدي ديوار، عالم الأحياء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن عدد مشاهدات "القرش الفرح" بدأت تتناقص تدريجيا منذ ستينيات القرن الماضي، حتي أصبحت رؤيته نادرة جدا خلال الـ30 عاما الأخيرة.وأضاف باحثون، أن ظهور القرش النادر من جديد، ربما يعود إلى الهجرة الجماعية لأفراده وكذلك الأسماك التي يتغذى عليها، نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات.يمكنك مشاهدة الفيديو من