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فن

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل قمر هادى للفنان هانى سلامة

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 11 من مسلسل قمر هادى ، والذى يقوم ببطولته الفنان هانى سلامة، ويتم إذاعته بشكل حصرى على قناه on، العديد من الأحداث المشوقة.

حيث كشفت الأحداث عن العديد من أسباب خلاف هادى - هانى سلامة - وشقيقه - محين محى الدين - ، بعد أن قام الأول باستغلال مرض والده ، وقام بنقل جميع أملاكه باسمه عن طريق توقيعه على توكيل عام رسمى دون علمه.

على ما يبدو أن شقيق هادى، أراد الانتقام منه، لذا فقد استغل مرض أخيه ودخول المستشفى وقام هو الأخر بتكرار الخدعه مع شقيقه، بعد أن جعله يقوم بالتوقيع على توكيل عام رسمى له .

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