بعد بيان عبد الرحيم كمال.. مخرج زلزال يدافع عن نفسه

دافع المخرج إبراهيم فخر مخرج مسلسل "زلزال" عن نفسه بعد إصدار المؤلف عبد الرحيم كمال بيانا يؤكد فيه أن الأول قام بتغيير كثير من أحداث العمل والسيناريو دون الرجوع إليه.



وقال "فخر" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إنه يعمل مع شركة إنتاج كبيرة تحمل اسم "سينرجي" ويتم تسليم الحلقات لها وأي تغييرات في العمل تكون بالاتفاق مع بطل المسلسل محمد رمضان والشركة المنتجة، مؤكدًا أنه لم تحدث أي مشكلة نهائيًا وتفاجأ بالبيان الذي أصدره الكاتب عبد الرحيم كمال يهاجمه خلاله.



مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، ولميا كرم، ومروة الأزلى، وأحمد صيام، وسامى عبد الحليم، وعدد كبير من النجوم.

